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Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент подписал указ об упразднении двух ведомств
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи.

Функции обоих ведомств будут переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

- Установить, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является правопреемником упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, - сказано в сообщении на сайте Кремля.