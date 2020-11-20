Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи.

Функции обоих ведомств будут переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

- Установить, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является правопреемником упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, - сказано в сообщении на сайте Кремля.