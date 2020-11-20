Войска Азербайджана вошли в Агдамский район

Азербайджанские войска вошли в Агдамский район в соответствии с трехсторонним заявлением Фото: REUTERS

В пятницу, 20 ноября, подразделения Вооружённых сил Азербайджана вошли в пятницу в Агдамский район, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Напомним, 9 ноября при посредничестве России Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев.

- Согласно трёхстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении, 20 ноября части азербайджанской армии вошли в Агдамский район, - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

Напомним, обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Минобороны Армении сообщило об обстреле населённых пунктов, а Азербайджан назвал свою операцию контрнаступательной.

17 ноября сайт KP.ru сообщал об открытии российскими миротворцами Лачинского коридора между Арменией и Степанакертом.