На курортах Кубани обустраивают зимние пляжи

У берега моря устанавливают лавочки, на которых можно отдохнуть. Фото: администрация Краснодарского края

Отдыхать на кубанских пляжах можно круглый год. Летом – загорать, а зимой – дышать свежим морским воздухом. А чтобы и туристам, и местным было удобно, на пляжах сейчас устанавливают лавочки и беседки. То есть шезлонги и зонты от солнца убирают, и береговую линию обустраивают по-новому.

Хотя официально курортный сезон закончился в Краснодарском крае 1 ноября, туристы все равно продолжают прибывать. Причем многие даже купаются в море и их ничуть не смущает то, что вода уже стала прохладной - плюс 18.

- На курортах Кубани устанавливают лавочки, беседки, деревянные настилы. Все это делается для того, чтобы наши гости могли комфортно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами, - говорят в министерстве курортов Краснодарского края.

Зимний пляж. Фото: администрация Краснодарского края

В Сочи сейчас определяют локации, где будут открыты зимние пляжи в четырех районах. Пока же только на пляже «Приморский» установили скамейки, а вот летние бунгало там оставили. В Анапе тоже сейчас готовят береговые зоны для туристов.

Кстати, всего в Краснодарском крае уже отдохнули более 10,5 млн человек. А в ноябре и декабре в регионе ждут еще около миллиона туристов.