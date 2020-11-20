В России впервые выявлено более 24 тысяч новых заражённых коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом снова побило рекорд. За последние 24 часа результат теста на COVID-19 оказался положительным у максимального за всё время пандемии количества людей: 24 318 человек. Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 2,03 миллиона.

Оперативный штаб также сообщил, что заболевшие выявлены во всех 85 регионах, а 24,4% новых заражённых не было никаких проявлений заражения. Больше всего заболевших выявлено в Москве - 6 902 человека. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург с 2 394 пациентами, а на третьем - Московская область. Там тесты оказались положительными у 887 жителей региона.

Число погибших от коронавируса в России достигло 35 311, увеличившись на 461 летальный исход за сутки.

Выписались за прошедшие 24 часа после прохождения лечения от коронавируса 24 758 человек. За всё время эпидемии врачи смогли вылечить 1 551 414 человек.