Для женщин, родивших третьего ребенка, предложили ввести досрочную пенсию Фото: Евгения ГУСЕВА

Россиянок предложили отпускать на пенсию после рождения третьего ребенка. Инициатива поступила от координатора общественного движения «За жизнь!» Сергея Чеснокова.

По мнению общественника, такая мера позволит улучшить демографию в стране.

- Если бы женщина начинала получать пенсию после рождения третьего ребенка, это была бы серьезная помощь. Она сделала свой вклад в демографию и заработала эти выплаты, - комментирует NEWS.ru Чесноков.

Размер выплат, согласно предложению, должен начинаться от 15 тысяч рублей.

- Платить эти деньги женщинам за выполнение задачи чрезвычайной важности - у нас критическая ситуация с демографией, — пояснил общественник.

При этом женщина не лишается возможности работать в случае назначения выплат. А при достижения пенсионного возраста по старости, многодетная мать может рассчитывать на назначение второй пенсии.

Он добавил, что важно не лишать женщину возможности работать в случае назначения такой пенсии. Причём после рождения каждого последующего ребёнка должен применяться повышающий коэффициент. Если россиянка достигнет возраста пенсии по старости, то она должна получать обе выплаты, уверен Чесноков.

Ранее сообщалось, что в декабре Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий многодетным россиянам тратить субсидию в 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке, передает телеканал "360".