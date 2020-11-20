По данным губернатора Василия Орлова за 2020 год в регионе выдали 98 субсидий молодым семьям на строительство и покупку жилья

В Амурской области активно развивается государственная поддержка молодых семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области». В регионе по состоянию на 1 ноября 2020 числится 1401 молодая семья с возрастом супругов до 36 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из которых 446 семей выразили желание принять участие в мероприятии в 2021 году.

«78 молодых амурских семей в этом году купили квартиры или начали строить дома благодаря господдержке. Всего же за 2020 год мы выдали таких 98 субсидий, - пояснил губернатор Василий Орлов. - Для того, чтобы семьи могли получить поддержку из разных уровней бюджета предусмотрено более 93 миллионов рублей. 67, 6 – из федерального, 15 – из областного и 10,8 – из местных бюджетов».

Проект распределения субсидий бюджетам регионов России на 2021 год и на плановые 2022 и 2023 годы уже разработан, после его утверждения правительство области заключит соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии, чтобы осуществить социальные выплаты молодым амурским семьям.