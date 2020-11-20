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Политика

Путин назвал лживыми и бессовестными попытки реабилитации нацистских преступников

Глава государства подчеркнул, что РФ понимает важность Нюрнбергского процесса
Анастасия РЫШКОВА
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Глава государства подчеркнул, что РФ понимает важность Нюрнбергского процесса.

Глава государства подчеркнул, что РФ понимает важность Нюрнбергского процесса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга" затронул тему реабилитации нацизма, отметив, что любые подобные действия должны быть пресечены, чтобы исключить любые попытки искажения истории государства.

"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников", - сказал президент России.

Видео-трансляция речи президента велась на телеканале Россия 24.

В течение 2020 года СК завел несколько уголовных дел о реабилитации нацизма. Так, за подобные действия житель Ульяновска был привлечен к уголовной ответственности. Молодой человек разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию руководителя Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Также СК привлек к ответственности Андрея Шабанова и Даниила Симонова. Наказание за «реабилитацию нацизма» составляет 300 тысяч рублей, а также год лишения свободы.