Денис Буцаев вновь назначен главой РЭО

Буцаев возглавлял РЭО с февраля 2019, но в ноябре досрочно покинул пост Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дениса Буцаева вновь назначили генеральным директором публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО). Распоряжение о его отставке подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте кабинет министров.

- Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на три года, - сказано в распоряжении Мишустина.

Ранее пост главы РЭО занимал Илья Гудков, но был освобождён от должности в конце октября. Буцаев возглавлял РЭО с февраля 2019, но в ноябре досрочно покинул пост, а в сентябре 2020 года стал первым заместителем губернатора Белгородской области.

Сайт KP.ru сообщал в среду, 18 ноября, что президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Евгений Савченко, возглавлявший Белгородскую область с 1993 года, объявил о своей отставке днём ранее, 17 сентября.