Аналитики рассказали о самых популярных в 2020 году паролях

Пароль !123456" был взломан только в 2020 году 23 миллиона раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интернет-пользователи в 2020 году предпочитают простые для запоминания пароли, игнорируя требования по безопасности личности данных, рассказали аналитики компании по управлению паролями NordPass.

Самыми популярными в рейтинге 200 самых распространенных паролей стали:

1. 123456;

2. 123456789;

3. picture1;

4. password;

5. 12345678.

Пароль "123456" был взломан 23 миллиона раз только в этом году.

Исследование также показало, что пользователи стали чаще использовать в паролях нецензурные слова, числа, имена и еду.