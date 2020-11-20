Аналитики рассказали о самых популярных в 2020 году паролях

Пароль !123456" был взломан только в 2020 году 23 миллиона раз
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Интернет-пользователи в 2020 году предпочитают простые для запоминания пароли, игнорируя требования по безопасности личности данных, рассказали аналитики компании по управлению паролями NordPass.
Самыми популярными в рейтинге 200 самых распространенных паролей стали:
1. 123456;
2. 123456789;
3. picture1;
4. password;
5. 12345678.
Пароль "123456" был взломан 23 миллиона раз только в этом году.
Исследование также показало, что пользователи стали чаще использовать в паролях нецензурные слова, числа, имена и еду.