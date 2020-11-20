Можно найти ресурсы: в Госдуме поддержали предложение перечислить ветеранам новогодние выплаты

В Госдуме поддержали предложение перечислить ветеранам новогодние выплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв поддержал предложение выплатить ветеранам ВОВ пособие к Новому году. Перечисление предлагается сделать к честь годовщины 75-летния победы.

Парламентарий поддержал предложение и отметил, что найти ресурсы в бюджете возможно. Что касается необходимости данных выплат, то они не вызывают сомнений – ветеранов нужно поддерживать.

- Мы видим, что наша экономика смогла адаптироваться, что нет сверхбольших проблем. Мне кажется, что, несмотря на напряжённость бюджета, можно было бы найти эти ресурсы, — добавил депутат в беседе с RT.

Гутенев уверен, что в случае обсуждения данного вопроса в Госдуме, он получит поддержку.

Предложение о выплатах поступило от члена Общественной палаты Султана Хамзаева. Он уже обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.