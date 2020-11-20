Эксперты составили рейтинг самых пострадавших от коронавируса валют

Названы валюты. сильнее всех пострадавшие от коронакризиса Фото: REUTERS

Пандемия коронавируса наложила серьезный отпечаток на весь валютный рынок. Особенно сильно коронакризис отразился на странах с развивающимися экономиками, отмечают эксперты.

Специалисты составили рейтинг валют, которые в 2020 году пострадали сильнее всех.

«Верхние строчки занимают представители развивающихся экономик. С допандемического уровня начала года к 19 ноября по отношению к доллару аргентинский песо, бразильский реал рухнули по 34 процента, турецкая лира девальвировалась на 29 процентов», - цитирует эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера «Российская газета».

Отмечается также, что за указанный период российский рубль снизился на 23%, а южноафриканский рэнд – на 11%.

При этом эксперты отмечают, что в скором времени валюты могут отыграть свои позиции, и у рубля хорошие шансы.

Напомним, утром на торгах Московской биржи доллар составил 76,19 рубля, что на 12 копеек больше, чем вечером в четверг. Евро также подрос на несколько копеек, его курс составил 0,41 рубля, передает «Свободная пресса».