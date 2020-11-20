Рособрнадзор объявил сроки написания итогового сочинения в 11-х классах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рособрнадзор назвал сроки проведения итогового сочинения в 11-х классах и собеседования по русскому языку в регионах РФ в 9-х классах. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года", - сказано в сообщении.

Принято решение также изменить формат проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Но подчеркнуто, что консультации будут проводиться по индивидуальному решению каждого из регионов РФ.

"Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года", - объяснили в ведомстве.

Сочинение по русскому языку, а главное, его успешное написание является для выпускников 11-х классов допуском к ЕГЭ.