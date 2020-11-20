Правительство Ивановской области сообщило, что Михаил Мень вернул похищенные деньги с процентами

Ивановская область получила с процентами якобы похищенные Менем у региона деньги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В правительстве Ивановской области сообщили, что деньги, которые её бывший губернатор и аудитор Счётной палаты Михаил Мень, предположительно, похитил, уже возвращены в бюджет региона с процентами и неустойкой. Их выплатила группа компаний "Продо", через которую, как считает следствие, Мень выводил средства.

Адвокат подозреваемого Мурад Мусаев считает, что на исход судебного разбирательства может повлиять не только факт возврата денег на баланс региона, поскольку область не понесла ущерба, но и истечение срока давности преступления в начале 2021 года.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил ещё летом, что "Ивановский бройлер", являющийся частью ГК "Продо" вернул 710 миллионов рублей в бюджет региона с учётом процентов по займу и неустойки по выполнению контракта. В начале октября региональная Общественная палата сообщила, что на эти деньги отремонтировали восемь детских поликлиник и одну взрослую.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сотрудники Федерльной службы безопасности и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел 18 ноября задержали Михаила Меня и отвезли на допрос. Следственный комитет предъявил ему обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ в растрате денежных средств.

Также на сайте сообщали, что Михаил Мень не признаёт вину в растрате 700 миллионов рублей, и назвал своё задержание недоразумением.