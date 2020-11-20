В Госдуме предложили ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил о важности поимки нарушителей за рулём ради повышения культуры в обществе и выступил за наказание штрафами для водителей, превышающих скоростной порог даже на один километр в час.

- Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права, - заявил Васильев в беседе с Агентством городских новостей "Москва".