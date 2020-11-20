Президент Армении утвердил отставку министра обороны

Эскалация конфликта в нагорном Карабахе началась 27 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку министра обороны Давида Тонояна.

Новым главой Минобороны станет Вагаршак Арутюнян, главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

- По предложению Премьер-министра в соответствии со статьей 131 Конституции, а также частью 1 статьи 5 Закона о структуре и деятельности Правительства. Освободить Давида Тонояна от должности министра обороны, - сказано в указе президента.

Назначенный на пост Арутюнян уже был министром обороны Армении с 1999 по 2000 годы, но покинул пост и был лишён воинских званий президентом Робертом Кочаряном из-за перехода в оппозицию. Арутюнян был восстановлен в звании генерал-лейтенанта и начал свою работу в администрации Никола Пашиняна с 2019 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку министра иностранных дел страны Зограба Мнацаканяна и командующего войсками полиции Гургена Даллакяна.

Череда отставок министров связана с политическим кризисом в Армении и недовольством соглашением о прекращении боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое ранее подписали Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.