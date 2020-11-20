Песков согласился с необходимостью наказывать за осквернение памяти погибших в Великой Отечественной войне

Песков согласен с необходимостью жесткого наказания за осквернение памяти погибших в ВОВ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поддержал слова председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина, который ранее заявил, что СК найдет каждого, кто попытается куражится на памяти погибших воинов, сообщает РИА Новости.

"Можно только поддержать Бастрыкина в эти заявлениях. Действительно, нужно достаточно жестко наказывать по закону всех тех, кто это делает, - по нашему закону", - сказал Песков.

Говоря о ситуации с возможным осквернением исторической памяти в других странах, Песков отметил, что Россия продолжит "самую активную работу на международной арене с партнерами в плане развития сотрудничества в мемориальной части".

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил об ответственности всех, кто глумится над памятью участников Великой Отечественной войны. Он напомнил, что во время акции "Бессмертный полк онлайн" были размещены фото нацистских преступников.

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