На разминирование перешедших Азербайджану территорий Карабаха уйдёт до 13 лет

Неразорвавшиеся мины и боеприпасы остались на территории Карабаха площадью в 14 тысяч квадратных километров Фото: REUTERS

Глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов сообщил, что на полное разминирование всех территорий Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, потребуется 13 лет. Неразорвавшиеся мины и боеприпасы остались на территории площадью в 14 тысяч квадратных километров.

- На обезвреживание неразорвавшихся на поле боя боеприпасов потребуется 5-6 лет, на обезвреживание мин - 10-13 лет, - приводят местные СМИ слова Ахмедова.