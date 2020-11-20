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Здоровье

Врачи рассказали о тайном сигнале организма, который говорит о ранней стадии рака

Гастроэнтеролог назвал ранний симптом рака поджелудочной железы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Учёный рассказал, как обнаружить рак на ранней стадии

Учёный рассказал, как обнаружить рак на ранней стадии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гастроэнтеролог американской клиники Майо Марк Уоллес назвал ранний симптом рака поджелудочной железы. Специалист сообщил, что на развитие онкологии указывает неожиданное появление диабета у человека без лишнего веса, при правильном питании и не имеющего вредных привычек.

- То есть диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет, - сказано в пресс-релизе Medical Xpress.

Врач также рассказал, что выявить рак поджелудочной железы чрезвычайно трудно, однако найти его можно при скрининге с помощью технологии, которая способна обнаружить обнаружить мешкообразные карманы с жидкостью, указывающие на развитии опухоли.

Красота и здоровье