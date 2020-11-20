Сенатор прокомментировал слова советника офиса президента Зеленского о Крыме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал слова Сергея Куницына, советника главы офиса президента Украины.

Куницын заявил, что нужно «перевернуть создание людей для возвращения Крыма в состав Украины».

Российский сенатор отмечает, что Украина не хочет признать очевидный факт: Крым находится в составе РФ.

- Куницын сам крымчанин... Во все времена он был не вместе с крымчанами, всегда ориентировался на Украину, выступал таким ярым проводником интересов Киева в Крыму. Поэтому и не пользовался особым авторитетом, - рассуждает Цеков.

Что касается переворота в создании, то «об этом можно говорить в теории, а практически это невозможно». Единственный, кому не помешает переворот – это, «таким личностям, как Куницын...».

- Они должны смириться с фактом нахождения Крыма в составе России. Это на пользу пойдёт всем, прежде всего Украине и верхушке украинской политической, - заключил политик в беседе с RT.

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