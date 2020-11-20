В Кремле заявили, что внимание Путина к проблемам в регионах не снижается

Песков заявил о внимании Путина к регионам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение интенсивности поездок президента России Владимира Путина по регионам России не сказалось на его работе с местными властями.

- Действительно в этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работе президента с руководством региона, - заявил пресс-секретарь президента журналистам.

Песков также отметил, что Путин продолжает обращать внимание на проблемы, возникающие в регионах страны.