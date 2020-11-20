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Политика

В Кремле заявили, что внимание Путина к проблемам в регионах не снижается

Песков отметил, что снижение интенсивности поездок президента по стране не повлияло не его работу с местными властями
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песков заявил о внимании Путина к регионам

Песков заявил о внимании Путина к регионам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение интенсивности поездок президента России Владимира Путина по регионам России не сказалось на его работе с местными властями.

- Действительно в этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работе президента с руководством региона, - заявил пресс-секретарь президента журналистам.

Песков также отметил, что Путин продолжает обращать внимание на проблемы, возникающие в регионах страны.