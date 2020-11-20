Санду победила на президентских выборах в Молдавии

Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС.

ЦИК Молдавии, после обработки всех протоколов объявил экс-премьера страны и лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду победителем президентских выборов.

Она набрала 57,75% голосов. У соперника Санду — действующего президента Игоря Додона — 42,25%.

Напомним, что голосование прошло в воскресенье, 15 ноября. В Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года.

Согласно правилам, победителем гонки становится кандидат, получивший более половины голосов. Предела явки граждан во втором туре нет.

Как заявил замглавы ЦИК Владимир Шарбан, выборы главы государства прошли без серьезных нарушений.

Прежний президент Молдавии Игорь Додон признал свое поражение и поздравил Майю Санду с избранием.

Ранее Додон заявлял, что его поражение в гонке очевидно.