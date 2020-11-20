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Политика

Лукашенко: спецслужбы обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американской разведки

Президент Белоруссии отметил, что, используя интернет и современные технологии, США "качают всю планету"
Анастасия РЫШКОВА
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Лукашенко заявил, что разведки РФ и Белоруссии обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб.

Лукашенко заявил, что разведки РФ и Белоруссии обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что разведки РФ и республики обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работа которых направлена против Минска.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - передает Sputnik Беларусь слова президента.

Он также отметил, что, в первую очередь используя интернет, современные технологии, США "качают всю планету".

Напомним, что после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, начались акции протестов. Несогласные с результатами выборов граждане вышли на улицы городов.За первые недели в СИЗО были отправлены более 6 тысяч участников несанкционированных акций. Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты организованы «извне».

Протесты в Белоруссии