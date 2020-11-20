Первый день мира в Берлине. Советские солдаты общаются с мирными жителями.

В Госдуме объяснили, почему обвинения в адрес России в «манипулировании историей» можно считать несостоятельными. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что заявление членов Балтийского совета противоречит историческим события.

Речь идет о высказывании, в котором говорится, что Россия пытается «манипулировать» историческими событиями времен Второй мировой войны.

- Странно слышать обвинения в манипулировании историей в сторону страны, которая понесла самые большие человеческие жертвы во Второй мировой, - рассуждает депутат в беседе с Rt.

Он отметил, что Россию не раз обвиняли в события прошлых лет.

- Нас обвиняют в оккупации, но почему-то забывают сказать о том, кто освободил Восточную Европу от нацизма. В чём заключается наша фальсификация? – задается вопросом Бальбек.

Он отметил, что наш народ смог освободить огромные территории от фашистов и принести мир.

В свою очередь крымский политолог Владимир Джаралла уверен, что за обвинениями в адрес России стоит Запад. В попытке очернить противника он пойдет на любой подлог — даже попытается изобразить СССР зачинщиком Второй мировой войны, пишет ФАН.