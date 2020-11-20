«Устаревшая железяка»: Дуров раскритиковал новый iPhone и спрогнозировали проблемы для Apple

«Корявая железяка»: Дуров раскритиковал новый iPhone и спрогнозировали проблемы для Apple Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro.

По его словам, новый смартфон Apple представляет из себя «корявую» и «устаревшую железку», а сама американская компания живет за счет технологий и репутации ее основателя Стива Джобса.

«Только что попробовал iPhone 12 Pro - что за невероятно устаревшая железка», - написал он в своем канале, где отметил, что новый смартфон выглядит и «ощущается», как «увеличенная версия iPhone 5 из 2012 года», единственное отличие – «уродливая камера, выползающая изнутри на трех разных уровнях».

Дуров отметил, что спустя девять лет после смерти Джобса компания использует его технологии и репутацию. По его мнению, именно такая политика корпорация привела к тому, что в начале года продажи iPhone упали на 21 процент. Он считает, что если эта тенденция сохранится, то доля iPhone на мировом рынке через семь–десять лет будет «ничтожная»