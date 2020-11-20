Biontech и Pfizer подали запрос о регистрации вакцины от коронавируса в США Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали запрос о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в США. Об этом говорится в их заявлении.

«Мы направляем наш первый запрос в США для регистрации вакцины-кандидата против COVID-19», - говорится в сообщении компании BioNTech, опубликованном в Twitter.

Как отметил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, «подача заявки на разрешение использовать вакцину в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину-кандидата доступной для населения всего мира».

Напомним, председатель правления и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла стал одним из самых популярных людей на планете после того, как было сделано заявление о создании вакцины от коронавируса с эффективностью свыше 90 процентов. Уже сейчас его называют чуть ли не спасителем человечества.

Как писал сайт kp.ru, накануне закончена третья фаза клинических испытаний препаратов Pfizer и BioNTech, и они показали еще большую эффективность. Итоговый анализ вакцины показал её эффективность на уровне 95 процентов.