Города с самым высоким риском заражения коронавирусом в России назвал «Сбер» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусной инфекцией в крупных городах России, представил Аналитический портал «СберИндекс»

Согласно проведенному исследованию в лидерах антирейтинга оказались Воронеж и Пермь, где по оценке специалистов, вероятность заразится коронавирусом выше, чем в среднем по стране. Кроме того, «опасными» городами эксперты назвали Иркутск и Новосибирск, а также Омск, Челябинск, Красноярск, и Саратов.

Меньше всего рискуют жители таких городов, как Москвы, Нижний Новгород и Краснодар.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, где необходимо ужесточить ограничительные меры по коронавирусу. Она заявила, что речь идет о Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Сахалин, Пенза и Хакасия. По ее словам, в этих субъектах не соблюдается ограничительные меры общественном транспорте и ТЦ, и более 55 процентов не соблюдают масочный режим