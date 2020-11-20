В Вологде построят крупный спортивный комплекс

Строительство ледового дворца с искусственным льдом уже началось. В здании будут ледовая арена с трибунами, залы для подготовки хоккеистов, тренажерный зал, современные раздевалки и тренерские, медицинский кабинет. Здание строят с опережением графика.

Рядом с ледовой ареной оборудуют открытые спортивные и детские площадки, площадки для сдачи норм ГТО. Объекты построят по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», а сдадут в 2022-2023 году.

«Для модернизации объектов спортивной инфраструктуры в Вологде, заключено соглашение с Министерством спорта РФ на строительство Ледового дворца с объемом инвестиций 650 миллионов рублей. 18 ноября заключено дополнительное соглашение о выделении еще 225 миллионов рублей на строительство нового Ледового ФОКа под названием «Золотая Шайба». Проект включает тренировочное ледовое поле, дорожки для керлинга, раздевалки», – сказал Олег Кувшинников.

Для доступа к спортивным объектам в городе построят улицу поэта Романова. Новая дорога станет частью малого транспортного кольца, которое позволит разгрузить центральные улицы Вологды. Дорога будет четырехполосной, с тротуарами, тремя кольцевыми развязками и подземным переходом. Дорогу планируют завершить к моменту сдачи Ледового дворца в 2022 году.