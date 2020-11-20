Майя Санду выступила за полный вывод войск РФ из Приднестровья

Избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным.

«И он (формат урегулирования конфликта — прим. ред) должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем», — сказала Санду в интервью изданию «Европейская правда».

Напомним, что 15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК Майя Санду стала лидером голосования, набрав 57,75 процента голосов. Майя Санду встретилась с послом РФ и заявила о намерении сотрудничать с Кремлем.

Приднестровский конфликт начался в 1990 году. Тогда ПМР отделилась от Молдавской ССР.

Весной 1992 года в регионе начались протесты и столкновения между полицией Молдавии и местным ополчением. Среди гражданского населения было насчитано тысячи погибших, десятки пострадали.