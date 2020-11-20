Прокуратура запросила для экс-главы района Подмосковья Шестуна 20 лет колонии

Александр Шестун. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/mskagency.ru

Прокуратура в ходе прений сторон попросило приговорить к 20 годам колонии строго режима бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который был арестован за мошенничества с муниципальной землей в 2003 - 2018 годах. Государственное обвинение также попросила оштрафовать его на 50 миллионов рублей.

«Двадцать лет колонии строгого режима, штраф 50 млн рублей, а также взыскание 64 млн рублей - такого наказания сегодня потребовали представители Генеральной прокуратуры», - приводит «Интерфакс» слова его супруги Юлия Шестун.

Напомним, следствие выяснило, что Шестуном и под его руководством приобретены не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиарда рублей, кроме того на его 83-летнюю мать было зарегистрировано 19 объектов недвижимости общей стоимостью 82,7 миллиона рублей, при доходе женщины за 2003 - 2018 годы в 13,4 тысячи рублей. Следователи также установили, что совокупный доход родственников Шестуна за 2003 - 2018 годы составил около 9 миллионов рублей. Остальное имущество экс-главы района оказалось во владении знакомых и десятков мелких фирм.