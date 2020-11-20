Умерла Рита Саргсян, супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна

Рита Саргсян Фото: Википедия

Ушла из жизни 58-летняя Рита Саргсян, жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Как передает Sputnik Армения в офисе экс-президента сообщили, что Рита Саргсян умерла в пятницу, 20 ноября

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что бывшая первая леди Армении заболела коронавирусной инфекцией и переносила болезнь в тяжелой форме. Ее перевели в реанимационное отделение медцентра «Наири» в тяжелом состоянии. Накануне она была перевезена на лечение за рубеж

Серж и Рита Саргсяны поженились в 1983 году. У них родились две дочери – Ануш и Сатеник.

Напомним, Серж Саргсян был президентом Армения с 2008 по 2018. Ранее он занимал пост премьер-министра республики, возглавляя армянская правительство в периоды с 2007 по 2008, а также с 17 по 23 апреля 2018 года.