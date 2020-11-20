Минобороны: Почти 1,4 тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Почти 1,4 тыс. беженцев вернулись в Карабах под контролем российских миротворцев. Фото: REUTERS

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга в пятницу, 20 ноября, заявил о том, что более 1,3 граждан Армении вернулись в свои дома.

"19 ноября 2020 года под контролем российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись еще 1 382 беженца", - передает ТАСС слова Конашенкова.

Всего с 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение более 4 400 жителей Нагорного Карабаха. Конашенков подчеркнул, что российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

Напомним, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев.

Ранее Мария Захарова заявляла, что в начале недели более 3 тысяч беженцев вернулись на родину.