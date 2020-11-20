Девять человек взяли в заложники в офисе в Тбилиси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 20 ноября, в офисе микрофинансовой организации, расположенном центре Тбилиси, вооруженный мужчина захватил несколько человек в заложники.

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что в офис микрофинансовой организации в Тбилиси ворвался вооруженный человек. По данным ведомства, в заложниках оказались девять человек.

Как сообщает «Рустави 2», в заложниках находятся десять человек. В ходе переговоров они согласились отпустить двоих человек. Весь район оцеплен.

По словам очевидцев, в здание ворвались пять человек, вооружённые гранатами.

Напомним, 21 октября, в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди ворвался, и около восьми часов держал в заложниках 43 человека. Некоторым клиентам банка удалось убежать через черный вход, также были освобождены пожилые люди и одна беременная женщина.