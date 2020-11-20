В Берлине арестовали учителя по подозрению в каннибализме

Учителя арестовали по подозрению в каннибализме в Германии Фото: REUTERS

Полиция Берлина арестовала учителя, подозреваемого в убийстве с «сексуальным мотивом» и каннибализме. Его жертвой стал 44-летний механик, проживающий в столичном районе Лихтенберг.

Полицейские выяснили, что обвиняемый интересовался темой каннибализма, а также был активным пользователем сайтов знакомств. Судя по всему, именно там он познакомился со своей будущей жертвой.

Вскоре после этого механик бесследно исчез. Его останки нашли только спустя два с лишним месяца. Полиция обнаружила их в районе Панков, пишет Daily Mail.

Сейчас обвиняемый в убийстве учитель находится в СИЗО. Давать показания и сотрудничать со следствием он отказывается.

Предыдущий громкий случай произошел в Германии в 2001 году. Тогда каннибал убил программиста с его добровольного согласия. Через полгода убийцу осудили и приговорили к пожизненному лишению свободы.