Песков сообщил о главной для Путина теме на саммите G20 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главной темой для президента России Владимира Путина на саммите G20 станет борьба с коронавирусной инфекцией, а также минимизация последствий пандемии для экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии», - заявил представитель Кремля

Песков отметил, что организаторы еще не определили четкий план выступлений, однако уже известно, что российский лидер не будет проводить брифинг для прессы. Кроме того, глава государства не планирует отдельных встреч с коллегами из других стран.

«Нет», - ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос, планируются ли у президента двусторонние встречи на саммите G20