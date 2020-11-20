Глава Чувашии Олег Николаев врачей не обидит

Теперь, с 1 ноября и весь следующий год, выплаты будут проходить через Фонд социального страхования за счет федерального бюджета. На размер вознаграждения повлияет количество отработанных «нормативных смен».

В настоящий момент Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике Галина Николаева проинформировала, что средства в объеме 138,6 млн рублей для обозначенных целей уже поступили.

«Первые выплаты мы должны будем произвести по итогам ноября, получив реестры от медицинских организаций по тому перечню, в котором приведены данные об оказывающих медицинскую помощь и контактирующим с пациентами с ковидом. Фондом социального страхования разработана справочная информация для медицинских организаций о категориях работников для формирования реестров, чтобы просчитать выплату за нормо-смену», – сообщила Галина Николаева.

Глава Чувашии Олег Николаев озабочен, чтобы врачи получили деньги своевременно и в полной мере. Минздраву Чувашии поручено не затягивать с предоставлением реестров в региональное отделение Фонда социального страхования.

«…Понятно, что могут быть вопросы при переходе на новую схему оплаты. Все нужно проговорить заранее и вовремя предоставить все реестры от медицинских организаций, чтобы как можно быстрее довести до медицинских работников эти средства», — прокомментировал ситуацию Олег Николаев.