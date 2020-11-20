В отношении Иванки Трамп прокуратура Нью-Йорка начала расследование. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила Trump Organization запрос с просьбой предоставить документы о доходах дочери действующего президента США Иванки Трамп. Об этом сообщает The New York Times.

В расследование было включено дело о списании налогов на миллионы долларов, которые пошли на оплату гонораров Иванки Трамп.

После недавнего расследования The New York Times о налоговой истории Трампа, которая показала, что президент на протяжении многих лет почти не платил федеральный подоходный налог, прокуратура начала проверку по данному факту.

Трамп отрицает информацию об уклонении от уплаты налогов, заявив, что это организованная провокация журналистов, направленная на подрыв его авторитета.

Напомним, что выборы в США прошли 3 ноября. После подсчета голосов в Пенсильвании лидером стал Джо Байден, набрав необходимое количество голосов для победы. Трамп отказался признать лидерство демократа на выборах. Президент заявил, что на многих участках произошел вброс. Трамп много раз писал в своем твиттере, что его штаб победил на выборах.