Путин: обе российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обе российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, вопрос на сегодняшней день стоит только в налаживании массового производства препаратов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на саммите АТЭС, напомнив, что в стране уже зарегистрированы две вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третий препарат находится на завершающей стадии испытаний.

«Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям - они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном - в том, чтобы наладить массовое производство», - сказал глава государства, отметив, что в России разворачивают массовое производство, а также активно прорабатывают с зарубежными партнерами возможности поставок вакцин и локализации производства на местах

Российский лидер также обратил внимание на то, что Россия накопила солидный клинический и научный опыт в борьбе с коронавирусом, и заявил, что страна готова поделиться со всеми государствами АТЭС