Путин: Ущерб от киберпреступности в 2021 году может достичь $6 трлн

Путин заявил, что странам АТЭС надо подумать о налаживании координации по защите персональной информации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, выступая 20 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил в режиме видеоконференции под председательством Малайзии сказал, что странам АТЭС надо подумать о налаживании координации по защите персональной информации на международном уровне и борьбе с киберпреступностью.

Президент отметил, что ущерб от киберпреступности в 2021 году может достичь $6 триллионов.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию выступления президента.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявляла ранее, что в России вырос уровень киберпреступности. Количество таких правонарушений за последние 7 лет возросло в 20 раз. В Следственном Комитете РФ создали специализированный отдел, задача которого расследовать подобные преступления. Только в 2020 году специалисты зафиксировали увеличение киберпреступности на 85%.