Экс-руководитель Росграницы Дмитрий Безделов осужден на 10 лет лишения свободы Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 20 ноября, Тушинский районный суд города Москвы приговорил к десяти годам колонии общего режима бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, обвиняемого в мошенничестве. Такой приговор ему вынесли за новый эпизод хищений. Согласно данным следствия, экс-чиновник украл с сообщниками более 500 миллионов рублей.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет … колонии общего режима со штрафом в миллион рублей», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Марины Свиридовой

В мае прошлого года уже осужденного на девять лет колонии бывшего чиновника заключили под стражу по новому эпизоду о хищении 49 миллионов рублей при обустройстве участков границы с Монголией и Финляндией. Кроме того, после освобождения Безделову по меньшей мере три года будет запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.