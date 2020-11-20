Врач объяснил роль гаджетов в диагностике коронавируса

Медик объяснил, зачем нужен пульсоксиметр в диагностике COVID-19 Фото: Shutterstock

В период пандемии коронавируса россияне начали все чаще приобретать пульсокиметры. Так называется прибор, определяющий уровень насыщения крови кислородом. Врач Амиран Демуров объяснил, что это очень важный, но далеко не единственный показатель, по которому можно определить тяжесть болезни.

- При коронавирусе возможно поражение легких, соответственно падает насыщение кислородом. Эти данные — один из критериев госпитализации и оказания стационарной помощи, а не амбулаторной, - пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

Демуров подчеркнул, что решение в любом случае должен принимать врач. Он напомнил, что заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Не стоит паниковать, если пульсокиметр из домашней аптечки вдруг показал низкие значения. Тем более, что цифры могут меняться в зависимости от обстоятельств.

- Если просто находиться в каком-то мало насыщенном кислородом помещении, то кислород тоже может снизиться, - добавил медик.

Он еще раз подчеркнул, что с помощью пульсоксиметра самостоятельно поставить себе диагноз нельзя. Данных этого препарата недостаточно, чтобы точно определить, есть коронавирус или нет.