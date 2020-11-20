Пашаева проверят на подстрекательство к лжесвидетельствованию по делу Ефремова

Пашаева проверят по делам трех лжесвидетелей по делу Ефремова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция проверит бывшего адвоката Эльмана Пашаева на подстрекательство к даче ложных показаний в суде по делу актера Михаила Ефремова.

"По Пашаеву будет проведена проверка на его причастность к организации даче заведомо ложных показаний тремя свидетелями, которых он сам привел в суд", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Напомним, что Пашаев вел дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. В процессе в зале суда появлялись свидетели, сообщающие факты, которые шли в разрез с основными материалами дела. Так, один из свидетелей, вызванный Пашаевым в зал суда, заявил, что актер Михаил Ефремов после столкновения с фургоном Сергея Захарова вышел из машины со стороны пассажира. До этого Пашаев предполагал даже, что на машину Ефремова была совершена кибератака.

Позднее Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката.