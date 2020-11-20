Клинику в «Москва-Сити» закрыли за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Московское управление Роспотребнадзора приостановило деятельность клиники «Чайка», расположенной в «Москва-Сити» на Пресненской набережной, за сокрытие информацию о пациентах, больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила специалист-эксперт управления ведомства по столице Александра Нормова.

«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники «Чайка» в виде временного запрета деятельности», - сообщила специалист-эксперт Роспотребнадзора.

Она уточнила, что медучреждение провело пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты которых были положительными, однако данные о них не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.

«Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», - отмела эксперт ведомства.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в России впервые выявлено более 24 тысяч новых заражённых коронавирусом за сутки. Как писал сайт kp.ru, за последние 24 часа результат теста на COVID-19 оказался положительным у максимального за всё время пандемии количества людей: 24 318 человек. Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 2,03 миллиона.