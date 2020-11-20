Путин сообщил о возможном спаде ВВП России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спад Валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году может составить 3,9 процент. Об этом предупредил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отметив, что суммарный ВВП экономик АТЭС к концу года может сократиться на 2,5 процента, а мировой ВВП упасть на 4,4 процента.

Президент обратил внимание на то, что показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15 процентов, а также «происходит эскалация экономических противоречий ведущими игроками на рынке».

Путин назвал тревожной тенденцией снижение объёмов промышленного производства на фоне пандемии, и отметил, что за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «очень оптимистичными» прогнозы роста российского ВВВ в 2022-2023 годах выше трех процентов. По его словам, такие темпы «надо еще заработать». Кроме того, спад ВВП в текущем года, по оценкам Счетной палаты, будет находиться в диапазоне 4-5 прогноза