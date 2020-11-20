Российские туристы могут не соблюдать комендантский час в Турции Фото: Иван МАКЕЕВ

Для иностранных туристов в Турции, в том числе россиян, ввели исключение. Как сообщает Министерство внутренних дел страны, они могут не соблюдать комендантский час, а рестораны в отелях продолжат работу в обычном режиме.

«Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с туристическими целями, освобождены от комендантского часа», - говорится в заявлении ведомства.

На текущей неделе в Турции были ужесточены ограничительные меры в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекций. В стране ввели комендантский час по выходным, когда закрыты ряд достопримечательностей и кинотеатры, а рестораны и кафе работают только на доставку.

МВД Турции отметило, что иностранные туристы могут во время комендантского часа перемещаться между городами на автомобиле, но должны иметь при себе документы на бронь транспортного средства. Однако лодки и яхты, арендуемые для проведения экскурсий туристов, не смогут предлагать во время плаванья еду и напитки.

При этом ресторанов на территории отелей не коснутся ограничительные меры, они смогут работать в обычном режиме, но только для постояльцев. Это же правило распространяется на кафе и рестораны в аэропортах.

По последним данным, в Турции выявили более 530 тысяч случая заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали около 12 тысяч человек с COVID-19.