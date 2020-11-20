Путин назвал четкой и слаженной работу российских миротворцев в Карабахе Фото: REUTERS

Российские военные ведут эффективный контроль режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Такую оценку дал президент России Владимир Путин, который проводит совещание по российской миротворческой операции в регионе.

Глава государства назвал четкой и слаженной работу российских миротворцев, и отметил, что их действия помогли остановить кровопролитие, и выразил надежду на надежное и долгосрочное урегулирование ситуации. Он отметил, что гуманитарные усилия помогут выходу на политическое урегулирование в Карабахе.

«Оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание наших миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв», - заявил президент

Путин также сообщил, что российская межведомственная делегация поедет в Ереван и Баку на уровне руководителей ряда ведомств для обсуждения самых насущных вопросов реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу во вторник, 10 ноября. Для контроля за прекращением боевых действий в регион направили российских миротворцев в количестве 1 960 военнослужащих, также туда направили 380 единиц автомобильной и специальной техники, а также 90 бронетранспортеров. По словам командующего российскими миротворцами Рустам Мурадов, обстановка в регионе стабилизируется, в зоне соприкосновения «не слышно ни одного выстрела».