Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания по российской миротворческой операции в регионе.

«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с вашим указом российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач», - сообщил он.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу во вторник, 10 ноября. Для контроля за прекращением боевых действий в регион направили российских миротворцев в количестве 1 960 военнослужащих, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники и 90 бронетранспортеров. Командующего российскими миротворцами Рустам Мурадов сообщил, что обстановка в регионе стабилизируется, в зоне соприкосновения «не слышно ни одного выстрела».

Как писал сайт kp.ru, Путин назвал работу российских миротворцев в Карабахе четкой и слаженной. Глава государства подчеркнул, что их действия помогли остановить кровопролитие, а также выразил надежду на надежное и долгосрочное урегулирование ситуации.