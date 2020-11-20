Полиция Грузии задержала захватчика заложников в офисе в Тбилиси Фото: REUTERS

Полиция Грузии задержала захватчика заложников в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси. Люди освобождены. Об этом сообщил глава патрульной полиции Важа Сирадзе.

«Мероприятие завершилось успешно ... Все заложники освобождены, вооруженный захватчик задержан», - сообщил правоохранитель.

Глава патрульной полиции отметил, что следственные действия продолжаются.

Как писал сайт kp.ruд, в пятницу, 20 ноября, вооруженный мужчина ворвался в офис микрофинансовой организации в центре грузинской столице, где взял девять человек в заложники. В ходе спецоперации правоохранители оцепили весь район.

По словам очевидцев, злоумышленник был вооружён гранатами. В ходе переговоров согласился отпустить двоих человек.

Напомним, месяц назад, 21 октября, в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди ворвался мужчина, и около восьми часов держал в заложниках 43 человека. Некоторые клиенты банка смогли сбежать через черный ход, кроме того, были освобождены пожилые люди и одна беременная женщина.