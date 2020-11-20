Экономист назвал два условия, чтобы российские «золотые паспорта» стали популярны у иностранцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минэкономразвития РФ предложило продавать иностранцам «золотые паспорта». За российское гражданство хотят брать от 10 до 50 млн рублей.

Экономист Василий Колташов назвал два условия, при которых инициатива будет пользоваться спросом у иностранцев.

- Инициатива интересна тем, что предоставляя гражданство рабочим мигрантам, мы не будем переводить десятки миллиардов долларов в другие страны, в виде полученных ими доходов, - объясняет эксперт.

Колташов уверен, что нужно дополнить предложение ведомства тем, что гражданство могут получить иностранцы, живущие и работающие в РФ. Это позволит мигрантам привезти в нашу страну свои семьи.

- Россия проведет атаку на офшоры, тогда работать с опорой на офшорные компании будет невыгодно. Нужно будет создавать бизнес в России, переводить бизнес в Россию и, таким образом, использовать предлагаемый вариант получения вида на жительства в России, — считает собеседник ФАН.

Экономист констатировал, что пока ни одно из двух условий не работает. Поэтому предложение ведомства еще не жизнеспособно, но если его доработать, то будет иметь перспективы для развития.

Ранее сообщалось, что для получения ВНЖ в России иностранцу нужно инвестировать в российскую экономику 10,30 или 50 млн рублей, а также организовать рабочие места.

Но далеко не все экономисты считают, что идея хороша. Например, экономист Михаил Делягин отметил, что для иностранных инвесторов получение российского гражданства не составляет большую сложность, но у них нет интереса, сообщает телеканал "360".